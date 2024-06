Rosja blokuje zachodnie media. Polscy nadawcy również na długiej liście

Reuters przekazał, że Rosja pozbawiła swoich obywateli dostępu do 81 unijnych mediów. Jest to reakcja na decyzję Unii Europejskiej o zawieszeniu czterech rosyjskich nadawców. Wspólnota uznała je za narzędzie propagandowe Kremla. Voice of Europe, Ria Novosti, Rossijskaja Gazieta i Izwiestia trafiły na listę mediów z zakazem nadawania na terytorium Unii Europejskiej.