Zapowiedź premiera na temat CPK. W sieci fala komentarzy

Głos w sprawie zabrała też była wicepremier Beata Szydło. "Jest ostatni tydzień czerwca 2024 roku. Po wielu miesiącach opowiadania o tym, jak to trzeba projekt CPK zlikwidować, przerażony społecznym oporem Tusk ogłosił, że CPK jednak powstanie. Oczywiście, nie ma znaczenia, co mówi Tusk, bo jego słowa rzadko kiedy mają związek z rzeczywistością" - napisała, dodając: "To, co dziś ogłosił Tusk nie prowadzi do budowy CPK. To jedynie typowa zagrywka Tuska mająca na celu odwrócenie uwagi oraz pogrzebanie tematu. CPK nie powstanie, póki Polską będzie rządził Tusk. Bo Tusk nie jest po to, by Polska się rozwijała".