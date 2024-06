Mocny wpis Ziobry. Nawiązał do swojego zdrowia

Sroka podkreślała, że do komisji nie dotarło na razie żadne zwolnienie lekarskie byłego ministra. I zapewniła, że - jeśli nie doszłoby do poniedziałkowego przesłuchania z przyczyn zdrowotnych - będzie dążyć do ustalenia innego dogodnego terminu, który będzie do zaakceptowania dla świadka.