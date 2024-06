Pentagon: Austin rozmawiał z rosyjskim ministrem obrony

Jak powiedział na briefingu prasowym Ryder, Austin zadzwonił do Biełousowa i "podkreślił znaczenie utrzymywania linii łączności w czasie trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie". Rzecznik nie podał szczegółów, poinformował tylko, że była to pierwsza rozmowa z rosyjskim ministrem od 15 marca 2023 r. Wówczas Austin rozmawiał z ówczesnym szefem rosyjskiego MON Siergiejem Szojgu tuż po tym, gdy rosyjskie myśliwce doprowadziły do strącenia amerykańskiego bezzałogowca MQ-9 Reaper nad Morzem Czarnym.