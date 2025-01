Mierzył do policjantów z wiatrówki. Wcześniej strzelał z niej do ludzi

Na tak poważnie brzmiące zgłoszenie policjanci zareagowali błyskawicznie. Namierzyli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi przekazanemu przez świadków. Mundurowi podjęli próbę zatrzymania agresora, zachowując wszelkie środki ostrożności. Widzieli, że jest on pobudzony i nie reaguje na wezwania do zachowania zgodnego z prawem.

Mężczyzna w dalszym ciągu miał w ręku wiatrówkę, celował z niej do funkcjonariuszy i żądał, żeby go zostawili. Ostatecznie policjanci obezwładnili go, odebrali mu broń i doprowadzili do policyjnego aresztu.