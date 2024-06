Wypadek żołnierzy. Jest komunikat wojska

Kolejny niebezpieczny wypadek

Zaledwie kilka dni temu doszło do innego niebezpiecznego incydentu z udziałem wojskowych. 15 czerwca na drodze niedaleko Hajnówki doszło do niebezpiecznego wypadku. Przed auto żołnierzy, którzy jechali wspomóc kolegów na granicy, nagle wyszedł żubr. Kierowca gwałtownie zahamował, auto się przewróciło, a trzech żołnierzy trafiło do szpitala.