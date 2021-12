Rondo Praw Kobiet zamiast Dmowskiego. Interwencja prokuratury

Spór o rondo w Radzie Warszawy

Warszawscy radni przyjęli petycję o zmianie nazwy ronda, co nie jest jednak jednoznaczne ze zmianą nazwy. Zostanie to dopiero rozważone. Za przyjęciem petycji rękę podniosło 34 radnych, 19 było przeciwko a 5 wstrzymało się od głosu. Radni PiS byli przeciwko. Twierdzili, że to negowanie zasług Romana Dmowskiego dla niepodległości Polski.