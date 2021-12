Majmurek: Nowe wielkie kłamstwo PiS [OPINIA]

Jak nałogowy hazardzista w Monte Carlo

Po co i w jakim temacie miałby się porozumiewać? Oficjalnie zjazd w Warszawie poświęcony miał być "przyszłości Europy". Kaczyńskiego ten temat jednak nie interesuje. W polityce europejskiej interesują go dwie rzeczy. Po pierwsze to, by unijne środki płynęły do Polski, umożliwiając finansowanie obietnic wyborczych PiS. Po drugie, by Unia "nie wtrącała się do polskich spraw": nie upominała się o praworządność, prawa mniejszości czy kobiet. Kaczyński pragnie, by zachodni podatnik zapłacił ze swoich pieniędzy za budowę nad Wisłą półautorytarnego państwa, ze strefami wolnymi od LGBT+, prawie całkowitym zakazem aborcji oraz urzędowym niemalże kultem Jana Pawła II i Lecha Kaczyńskiego.