Niemcom nie umknęła "IV Rzesza" w ustach Kaczyńskiego. Jest reakcja

Ataki na ambasadora

Niemiecka gazeta przypomina również kampanię wymierzoną w ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Arndt Freytag von Loringhoven stał się obiektem ataków, ze względu na swojego ojca, który służył w Wehrmachcie, a pod koniec wojny był adiutantem w bunkrze Adolfa Hitlera. Nowy ambasador długo oczekiwał na akceptację z polskiej strony. Po jej otrzymaniu we wrześniu 2020 roku przywitały go w Warszawie plakaty, na których można było przeczytać między innymi: "Witamy nowego ambasadora Niemiec w Warszawie. Niemcy zamordowali miliony Polaków i zniszczyli Polskę. Niemcy musicie za to zapłacić" czy "Zapłać za zniszczenie Warszawy". Jak podkreśla "FAZ" zgodnie z niemiecką opinią prawną, kwestia odszkodowań wojennych została rozstrzygnięta w sposób ostateczny w drodze umowy.