Romaszewska: Łukaszenka używa imigrantów jak broni [WYWIAD]

Nie wiem, co dokładnie można zrobić tu i teraz ani co będzie, ale jestem załamana poziomem naszej idiotycznej debaty publicznej w kwestii migrantów. Postuluje się jakieś kroki, apeluje o otwarcie granic, ale nie pyta przy tym: "co dalej?". Ile tych osób mamy przyjąć - 30, 300, 3000, 30 000? Gdzie mamy ich ulokować? Dlaczego? Bo Putin i Łukaszenka sobie tego życzą? Aż trudno mi pojąć ten sposób myślenia. Jedni używają tych biednych imigrantów do szachowania Unii, drudzy do własnych rozgrywek politycznych w kraju, lejąc krokodyle łzy. Problemem jest nie brak dobrej woli i współczucia, co wysłanie sygnału, że jeśli ktoś nielegalnie pojawi się na polskiej granicy i będzie wystarczająco długo czekał, w końcu się przedostanie. A to oznacza ulegnięcie szantażowi.