Romanowski nie stawił się w prokuraturze. Powodem wyjazd na Węgry

Rzecznik Prokuratury Krajowej, odnosząc się do tej kwestii stwierdził, że podpis pod wnioskiem o uchylenie immunitetu, złożonym przez prokuratora Dariusza Korneluka, pozostaje ważny. - To, że wniosek o uchylenie immunitetu do Sejmu podpisał prokurator Dariusz Korneluk, w żaden sposób nie powoduje, że to uchylenie immunitetu jest nieskuteczne, ponieważ tutaj wystarczającym jest to, że wnosił o to prokurator - prokurator Dariusz Korneluk jest prokuratorem od kilkudziesięciu lat - skomentował tę kwestię prok. Nowak.