"Podstawa do zatrzymania". Bodnar ocenia sytuację Romanowskiego

- Jest to zależne od tego, czy Romanowski stawi się w prokuraturze - powiedział prokurator generalny, zdaniem którego jeśli były wiceminister sprawiedliwości "nie będzie się stawiał, to prokuratura będzie mogła przejść do tej fazy, że uzna, iż są to nowe okoliczności, czyli brak współpracy ze strony pana Marcina Romanowskiego i to może dać podstawę do ponownego zatrzymania".