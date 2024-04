Roma Wąsik ukarana dyscyplinarnie w pracy. Dotarliśmy do zarzutów GIS

Chodzi jednak o słynny materiał, w którym Wąsik zwierzała się Danucie Holeckiej. Mówiła m.in., że czuje się, jakby odebrano jej męża, a w domu nie ma kto włączyć ogrzewanie. Jedyne słowa, w których odnosi się bezpośrednio do polityki to: "Zatrzymajmy to. Czy to jest ta uśmiechnięta demokracja?" - mówi Wąsik pod koniec 45-minutowego materiału.