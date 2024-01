Dziwne zachowanie żony Kamińskiego? Ludzie wychwycili szczegół

- Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą - stwierdził we wtorek prezydent Andrzej Duda. Gdy wygłaszał oświadczenie dotyczące byłych szefów CBA obok stały ich żony: Barbara Kamińska i Romualda Wąsik. Widzowie, którzy śledzili to wydarzenie, zwrócili uwagę na jeden szczegół.