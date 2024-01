"Bodnar robi to dla kariery"? B. współpracownik: poddany woli Tuska

Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski, Krzysztof Szczucki współpracował w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z Adamem Bodnarem. Prowadzący Michał Wróblewski przypomniał wpis na portalu X sprzed kilku lat, w którym obecny szef resortu sprawiedliwości chwali Szczuckiego. Gość programu skomentował wpis, że bardzo cieszy się, że jego umiejętności zostały docenione, jednocześnie uważa Bodnara również za dobrego prawnika, lecz dziwi się jego decyzjom. - Uważam go za dobrego prawnika, dlatego jestem zaskoczony, że podejmuje takie decyzje, jakie podejmuje teraz. Jestem przekonany, że on doskonale wie, że są one niezgodne z obowiązującym prawem - mówił polityk PiS. Dodał również, że nie rozumie, dlaczego jest tak "poddany woli Donalda Tuska". Podkreślił, że minister sprawiedliwości wie, że łamie prawo. - Robi to w imię interesu politycznego, być może robi to w imię jakichś obietnic, które otrzymał, jakiejś kariery przyszłej, która jeszcze go czeka. Tego nie wiem, to są tylko moje spekulacje - powiedział Krzysztof Szczucki.

