Rolnik, który otrzymywał pogróżki, wyjechał z Polski. "Co złego, było na mnie"

Ojdana tłumaczy, iż "odcina się od idiotów i prowokatorów oraz głoszonych przez nich antyukraińskich haseł". Podkreśla, że tuż po wybuchu wojny przyjął do własnego domu dwie ukraińskie rodziny. Uważa jednak, że czym innym jest pomoc humanitarna, a czym innym relacje handlowe. - Ukraińskie zboże jest przemycane różnymi sposobami do Polski, nikt nad tym nie panuje i jest to zabójcze dla polskich rolników - podsumował.