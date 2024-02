Prokuratura zajmie się sprawą flagi ZSRR i postulatu do Putina

Aspirant sztabowy Małgorzata Koniarska z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim poinformowała że mężczyzna, który prowadził pojazd, został zatrzymany do kontroli drogowej. - Został przez nas wylegitymowany. Nie było przesłanek do tego, aby go zatrzymywać procesowo. Wszystkie materiały z tych czynności, zrealizowanych na miejscu zdarzenia, zostały przekazane dzisiaj do prokuratury - dodała policjantka.