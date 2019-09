Rodzice ustawili własny radar przed przedszkolem. Zarejestrował 20 tys. piratów drogowych

Nie mogli doprosić się pomocy od policji i urzędników. Rodzice dzieci z podwarszawskiego przedszkola sami postanowili ustawić dyskretny radar wycelowany w kierowców. W ciągu czterech dni namierzyli ponad 20 tys. piratów drogowych.

- 120 dzieci oraz przedszkolanki, które codziennie przekraczają to przejście dla pieszych, ryzykują życiem. Nasze pomiary mają skłonić urzędników do przebudowy przejścia w taki sposób, aby utrudnić rajdy piratom drogowym. Od policji oczekujemy stanowczej reakcji - mówi Marcin Mizgalski z Chotomowa i jeden z organizatorów akcji ustawienia prywatnego radaru.

Gdyby rodziców przedszkolaków wyposażyć w mundury funkcjonariuszy drogówki, lizaki i bloczki mandatowe, to w dniach 18-21 września wystawiliby ponad 20 tys. mandatów. Zabrane prawa jazdy byłyby liczone w setkach. Tak złe są wyniki pomiaru z prywatnego fotoradaru przed przedszkolem w Chotomowie koło Warszawy. Raport rodziców wylądował na biurku szefa policyjnej drogówki w Legionowie i ma zmusić go do podjęcia działań.