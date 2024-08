Rodzice Andrzeja Poczobuta zrozpaczeni. "Można było zrobić więcej"

Ojciec Poczobuta grzmi. "Proszę urzędników o przebaczenie"

- Kiedy usłyszeliśmy, że Polska bierze udział w wymianie, pomyśleliśmy, że Andrzej odzyska wolność. Jest w nas duży żal. To już czwarty rok, odkąd syn trafił do więzienia. Nikomu nie życzę, żeby spotkało go to, co my teraz przeżywamy. Po ostatnich wydarzeniach nie doszliśmy jeszcze do siebie - mówi Wirtualnej Polsce Wanda Poczobut, matka Andrzeja.