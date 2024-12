Ostra wymiana zdań. Orban składa propozycję Putinowi i Zełenskiemu

W tym samym czasie, podczas konferencji prasowej w Moskwie, Putin wyraził gotowość do rozmów z nowym prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz do dialogu z Ukrainą, ale tylko na podstawie obecnej sytuacji terytorialnej. Putin stwierdził, że nie żałuje decyzji o inwazji na Ukrainę w 2022 r. - Zrobiłem wszystko, aby Rosja była niezależnym suwerennym państwem - przekonywał.

- Bardzo ważne jest, abyśmy mieli na pokładzie zarówno Stany Zjednoczone, jak i Europę - zaznaczył. Dodał, że same europejskie gwarancje bezpieczeństwa nie wystarczą .

Ukraina obawia się ataku na kolejny obwód. Czy to nowy cel armii Putina?

Węgierski premier Viktor Orbán zaproponował zawieszenie broni na Ukrainie na czas świąt Bożego Narodzenia , co spotkało się z krytyką ze strony Zełenskiego, który uznał to za "niepoważny chwyt PR-owy". Prezydent Rady Europejskiej António Costa również nie ukrywał sceptycyzmu wobec tej propozycji.

Kraje G7 rozważają zaostrzenie sankcji na rosyjską ropę, w tym możliwość całkowitego zakazu jej obsługi lub obniżenie ceny maksymalnej z 60 do ok. 40 dolarów za baryłkę. To część szerszej strategii mającej na celu osłabienie rosyjskiej gospodarki.