Największa wymiana więźniów. Były oficer wywiadu mówi o polskim wątku

- Na przykładzie Gerschkovicha widać, że takie osoby są dla rosyjskich służb "towarem", który będą chcieli wymienić na swojego człowieka. I nie ma znaczenia, co tak naprawdę amerykański dziennikarz robił w Rosji. Wystarczy, że się pojawił na terenie Federacji Rosyjskiej. Można będzie go więc zamknąć, postawić "dęte" zarzuty, urządzić spektakl sądowy i skazać. Po to, by później "przehandlować" go za kryminalistę czy szpiega -wylicza Faliński.