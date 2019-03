Robert Biedroń zdobył poparcie Timmermansa. "Będzie nas wspierał"

- Frans Timmermans będzie nas bardzo wspierał w kampanii Wiosny do PE - twierdzi Robert Biedroń. Lider Wiosny przyznał, że chce utworzenia europejskiej armii. I zdradził, że nowym członkom swojej partii robi "test wyznawanych wartości".

- Największe problemy, które stoją przed nami, np. z jakością powietrza, dostępem do służby zdrowia, dostępem do leków, mieszkalnictwem, zróżnicowanym transportem, jesteśmy w stanie rozwiązywać dużo skuteczniej na poziomie unijnym - powiedział w wywiadzie udzielonym PAP Robert Biedroń.

Lider Wiosny przyznał, że jeszcze nie wie, do jakiej frakcji w PE ewentualnie dołączy Wiosna. - Frans Timmermans będzie nas bardzo wspierał w kampanii Wiosny do PE - powiedział i podkreślił, że holenderski kandydat na szefa KE to "świetny lider".