Brexit: Unia Europejska jest gotowa na brexit bez względu na wynik głosowania. Co to oznacza dla Wielkiej Brytanii?

Brexit: Unia Europejska jest gotowa na brexit bez względu na wynik głosowania. Głosowanie na wyjście bez umowy jednak nie wystarczy i Wielka Brytania musi podjąć ostateczną decyzję.

Brexit - Unia Europejska jest gotowa na każde rozwiązanie

O takiej decyzji przesądziły pojedyncze głosy. Za twardym brexitem opowiedziało się 308 posłów, podczas gdy przeciwnych było 312 deputowanych. W dalszej kolejności Brytyjska Izba Gmin odrzuciła inną propozycję, zgłoszoną przez posłów rządzącej Partii Konserwatywnej, którzy dążyli do bezumownego brexitu w nowym terminie, 22 maja 2019, przy jednoczesnym zaproponowaniu UE 21, czyli miesięcznego okresu przejściowego, wpłat do budżetu Unii oraz jednostronnego zagwarantowania praw obywateli UE , którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii . Efektem przyjęcia pierwszej poprawki jest fakt, że posłowie musieli jeszcze raz zagłosować nad projektem całej uchwały w zmienionym, zaostrzonym brzmieniu. Należy podkreślić, że ta propozycja stanowiła jedynie zarys innej formy rozwiązania impasu dotyczącego opuszczenia EU. Zgodnie z nią, zwolennicy brexitu pozbyliby się krytykowanego przez nich backstopu, będącego awaryjnym mechanizmem dla Irlandii Północnej i finalnie doszłoby do brexitu na innych warunkach niż tych, w wypracowanym przez rząd porozumieniu.

Unia Europejska - brexit zależy od Wielkiej Brytanii

Wiadomo, że Unia Europejska jest przygotowana na w brexit, bez względu na to, czy nastąpi on z umową, czy bez. Jednak jak podkreślił rzecznik KE, nie wystarczy jedynie zagłosować przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. Żeby ostatecznie wykluczyć takie rozwiązanie, należy jeszcze zgodzić się na porozumienie. W informacji przesłanej PAP rzecznik Komisji Europejskiej oznajmił, że przyjęto do wiadomości wynik głosowania w Izbie Gmin ze środy, 14 marca. Unia Europejska jest gotowa na brexit, uzgodniła już umowę z brytyjską premier, Theresą May i jest gotowa, aby ją podpisać.