Robert Biedroń skomentował konwencję PO. Nowacka odpowiada: "Po co ten jad?"

Były prezydent Słupska nawiązał do konferencji Platformy Obywatelskiej dotyczącej równości i praw kobiet. Politykę PO w tym zakresie podsumował wpisem, na którym widać pilniczek do paznokci. W stanowczych słowach odpowiedziała mu liderka Inicjatywy Polska.

Do konwencji w krytycznych słowach odniósł się Robert Biedroń . "Po 18 latach obecności Platformy Obywatelskiej w polskiej polityce dziękujemy za pilniczek dla kobiet. Postępowo!" - napisał na Twitterze. Były prezydent Słupska nawiązał do gadżetu, który PO rozdawała podczas regionalnych spotkań dotyczących praw kobiet. W poprzednich wypowiedziach mocno krytykował ten pomysł, podobnie jak jego sympatycy.

Biedroniowi postanowiła odpowiedzieć Nowacka, która zwróciła się do byłego polityka i jego zwolenników. "Przeczytajcie proszę deklarację i zastanówcie się czy nie warto współpracować w tych sprawach. Też są dla was jasne, prawda? Walczyliśmy, by prawa kobiet weszły do głównego nurtu polityki. Dziś są. Więc po co ten jad? Walczmy wspólnie" - zaapelowała, w załączniku dodając dziesięciopunktowe zobowiązanie.