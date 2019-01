Robert Biedroń zaczyna objazd. Dzień po konwencji ruszy w Polskę

4 lutego Robert Biedroń ma ruszyć specjalnym autobusem w miesięczny objazd po Polsce. Dzień wcześniej były prezydent Słupska zainauguruje na warszawskim Torwarze swój projekt polityczny.

Jak donosi "Rzeczpospolita", Biedroń ma odwiedzić 13 miast w całym kraju. W każdym z nich zaplanował co najmniej dwa spotkania. Jedno z nich poświęcone będzie konkretnym grupom zawodowym, drugie ma być otwarte dla wszystkich. To własnie tam będzie przedstawiał członków swojej partii.

W pierwszej kolejności Biedroń odwiedzi Łódź, później pojedzie do Zielonej Góry. We wtorek polityk zdradził na antenie Radia Zet, że ma już koordynatorów w 280 powiatach, a do końca przyszłego tygodnia, struktury powstaną w 100 kolejnych okręgach.