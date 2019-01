Schetyna: zabójstwo Adamowicza cezurą w nowej historii Polski

PiS w Sejmie, PO W Global Expo w Warszawie - dwa największe ugrupowania chcą przejąć inicjatywę w debacie publicznej. Platforma Obywatelska konwencją "Kobieta, Polska, Europa" rozpoczyna przygotowania do wyborów.

Choć konwencja PO planowana była od dawna, władze PiS postanowiły pół godziny wcześniej zorganizować swoje spotkanie w Sejmie. - Podział jest ostry, prowadzi do wydarzeń, które nie powinny mieć miejsca - mówił Jarosław Kaczyński do swoich posłów, mobilizując ich także do "działania ku sukcesowi Polski".

Konwencję PO rozpoczęła minuta ciszy ku czci pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Jesteście wspaniali, jesteście dobrzy i dzielicie się Gdańskiem swoim dobrem - przywołała słowa Pawła Adamowicza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który przemawiał jako pierwszy.

Adamowicza wspominała również jego rzecznika Magdalena Skorupka-Kaczmarek. - To był samorządowiec, polityk, ale przede wszystkim człowiek otwarty na innych ludzi - mówiła. Dodała, że zmarły samorządowiec "był orędownikiem równouprawnienia".

Schetyna: nasze listy nie będą tylko partyjne

- Wszyscy czujemy, że po tym, co się stało, już nic nie będzie takie same - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna. Atak na Adamowicza nazwał "cezurą w nowej historii Polski". - Tylko trzeba zapytać, co ta cezura będzie wyznaczać? Co będzie dalej? - pytał.

- Czy po tym wszystkim, co się stało, będziemy umieli jeszcze tworzyć wspólnotę? Czy da się zrobić jeszcze coś, skoro została przelana krew? Odpowiedź jest trudna, ale może być tylko jedna: ta śmierć nie może mieć końca. Musi stać się początkiem budowania wspólnoty od nowa - zaznaczył Schetyna.

Przewodniczący PO zapowiedział, że partia będzie domagała się delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej.

- Nie będzie ślepej zemsty, ale to nie oznacza bezkarności. Odrzucając nienawiść i zemstę zbudujemy nowy dom - powiedział.

- Nasze listy nie będą tylko partyjne, a rząd, jeśli wygramy, będzie tworzony wedle kryterium fachowości - dodał Schetyna, zapowiadając zmiany w działaniu ugrupowania.

Wystąpienia lidera PO nie transmitowała TVP, w tym czasie relacjonując to, co dzieje się na spotkaniu PIS w Sejmie.

Barbara Nowacka, która przemawiała jako następna, podkreślała, że Polska zawsze oparta była na wolności, solidarności i równości - My, Polki i Polacy, musimy i chcemy mieć te same, te prawa do wolności, równości i godnego życia. Dlatego tak ważna jest dla nas Unia Europejska i obecność Polski w unii - stwierdziła liderka Inicjatywy Polska.

Nowoczesna: formuła KO się wyczerpała

Platforma sobotnią konwencję zorganizowała wspólnie z Inicjatywą Polską i zapowiadała jako spotkanie Koalicji Obywatelskiej. Jednak Katarzyna Lubnauer, liderka Nowoczesnej odmówiła, co ma związek z przejęciem części członków ugrupowania przez Grzegorza Schetynę. - Formuła Koalicji Obywatelskiej wyczerpała się - mówią politycy Nowoczesnej.

- Katarzyna Lubnauer, oczywiście, ma prawo do żalów. Natomiast wydaje mi się, że w polityce trzeba też patrzeć szerzej na interesy i swojej partii, i interesy przede wszystkim Polski - mówiła TVN24 przed konwencją Barbara Nowacka.