Robert Biedroń proponuje europejską debatę, PiS i PO ją odrzucają

Robert Biedroń zaproponował w środę debatę z liderami PiS i PO: Jarosławem Kaczyńskim i Grzegorzem Schetyną. Dyskusja miałaby odbyć się 3 maja, a głównym tematem byłaby przyszłość Polski i Europy. Obie partie odrzuciły już tę propozycję.



- Rachunek waszych 14-letnich rządów to długi bilans kłótni i jeszcze dłuższa lista niezałatwionych spraw - przekonywał Biedroń. Według niego "kłótnia to nie to samo, co dialog i czysta dyskusja".