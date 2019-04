Weteranka II Wojny Światowej wspiera Roberta Biedronia

Sobotnia konwencja ugrupowania Roberta Biedronia odbyła się pod hasłem "Wiosna Kobiet". Na scenie przemawiała uczennica liceum, weteranka II Wojny Światowej, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus oraz lider Wiosny.

Uczennica liceum

Walka o wartości

- Godność człowieka, demokracja, praworządność, poszanowanie praw mniejszości – na tym została zbudowana wspólnota europejska, o to będę walczyć w Brukseli - zapowiedziała Scheuring-Wielgus.

Posłanka znana z walki o prawa ofiar księży-pedofilii złożyła im także obietnicę. - Zrobię wszystko, żeby te ofiary w końcu uzyskały godność i zadośćuczynienie. Im to się należy! - grzmiała ze sceny.

Weteranka II Wojny Światowej

Dlatego według niej, jedynie lider Wiosny może realnie zreformować kraj - Tylko Robert Biedroń i jego drużyna doprowadzi do tego, że Polska będzie szanowana - przyznała Pani Maria.

Zaufanie i zmiana

Gdy Robert Biedroń wchodził na scenę, tłum spontanicznie odśpiewał "Sto lat". Lider ugrupowania w sobotę obchodził 43. urodziny. - To moje najpiękniejsze urodziny, dziękuje Wam bardzo - powiedział. Po czym zaczął krytykować obecnych polityków.

- Połowa z nas nie ufa politykom na Wiejskiej, blisko 3/4 negatywnie odnosi się do partii politycznych - cytował badania opinii publicznej przewodniczący Wiosny. Przyznał, że polityka musi opierać się na zaufaniu, które przez 30 lat zostało nadszarpnięte przez "afery, korupcję drogie zegarki, ośmiornice i wieżowce".

Biedroń odniósł się także do ostatniego strajku nauczycieli. - Politycy nie doceniają tej profesji, przez 30 lat dyskutują o liczbie klas. A nie tego, czego uczniowie będą się uczyli oraz czy wynagrodzenia są odpowiednie - przyznał lider Wiosny. - Oni całkowicie zdeformowali polską szkołę, my to zmienimy - dodał.