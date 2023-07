Rezerwiści z USA do Polski. Jest decyzja Bidena

USA. 3 tysiące do czynnej służby. Jest rozporządzenie

Jak napisano w tekście rozporządzenia, daje ono możliwość Pentagonowi powołania żołnierze rezerwy, by "zwiększyć czynne siły dla operacji Atlantic Resolve, by wzmocnić możliwości Stanów Zjednoczonych, by podtrzymać podwyższony poziom obecności i operacji" w Europie.