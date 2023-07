NATO zrobiło krok w dobrą stroną. Ale w Wilnie mogło pójść dalej [OPINIA]

Kijów mógł za to liczyć na to, że kraje Sojuszu konkretniej sformułują swoje oczekiwania co do warunków, jakie Ukraińcy mają spełnić, by móc dołączyć do NATO. Bo choć można się zgodzić, że Ukraina ma jeszcze sporo pracy przed sobą, jeśli chodzi o wymagane od zachodnich demokracji standardy rządów prawa czy transparentności, to oczekiwania w tej kwestii powinny być formułowane możliwie konkretnie. Tak, by Ukraińcy wiedzieli, na czym stoją i czego oczekują od nich zachodni partnerzy.