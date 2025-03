Restauracja Popeyes w Katowicach już otwarta. Wydarzenie przyciągnęło tłumy

Otwarcie w Katowicach to kolejny krok w ekspansji Popeyes w Polsce . Dotychczas sieć otworzyła 11 restauracji, a w pierwszym kwartale 2025 r. planuje uruchomić kolejne. Obecność Popeyes w Galerii Katowickiej wzbogaca ofertę gastronomiczną regionu, wprowadzając smaki Luizjany na śląski rynek kulinarny.

Z okazji otwarcia przygotowano liczne atrakcje . Pierwsze sto osób w kolejce otrzymało darmowe kanapki Chicken Sandwich , a trzy pierwsze osoby zdobyły roczne vouchery na tę kanapkę . Wydarzenie promowano w mediach społecznościowych, co przyciągnęło wielu entuzjastów kuchni nowoorleańskiej.

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra brass bandowa, nawiązująca do tradycji Nowego Orleanu. Dla gości przygotowano także stanowiska do tworzenia spersonalizowanych bransoletek oraz instaspot do pamiątkowych zdjęć. Radio Piekary podkreśla, że te elementy dodatkowo uwypukliły charakter marki.