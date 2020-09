Respiratory. Opozycja idzie do prokuratury. Mocna odpowiedź resortu

Z kolei poseł Dariusz Joński zauważył, że zalegające w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych sprzęt pozbawiony był rurek podających pacjentowi tlen. Poseł przedstawił też odręcznie napisany dokument, na którym prezes firmy E&K zobowiązywał się do dostarczenia w pełni kompatybilnego sprzętu. - Ministerstwo mówi, że firma dostarczyła 200 respiratorów, ale to 200 niekompletnych respiratorów. One nigdy nie powinny zostać przyjęte - oskarżał.