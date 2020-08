Koronawirus w Polsce. Posłowie i senatorowie boją się przyjechać do Sejmu, szef GIS apeluje do marszałek ws. Zgromadzenia Narodowego

- Z tego, co słyszę, mało kto chce się pokazywać w budynkach Sejmu i Senatu. Koledzy i koleżanki robią kwarantannę i zostają w domach z własnej woli, mało kto chce wracać tu do pracy - mówi jeden ze znanych posłów opozycji.

Koronawirus w Polsce. Panika po zakażeniach

Koronawirus w Polsce. Rekomendacje szefa GIS dla marszałek Sejmu

Jarosław Pinkas w piśmie do marszałek apeluje m.in. o dokładne wysprzątanie najważniejszych i najczęściej uczęszczanych miejsc w Sejmie (Sali Plenarnej, Galerii czy sejmowych kuluarów), zapewnienie dezynfekcji toalet nie rzadziej niż raz na godzinę, dokładne wywietrzenie pomieszczeń na dwie godziny przed inauguracją, zapewnienie dodatkowych dozowników z płynem dezynfekującym oraz wyposażenie uczestników ceremonii w rękawiczki jednorazowe i maseczki ochronne o klasie bezpieczeństwa co najmniej FFP2.

Koronawirus w Polsce. Bezpłatne testy dla posłów, nie dla urzędników

Szefowa Kancelarii Sejmu w piśmie do parlamentarzystów, do którego dotarliśmy, informuje, że "w dniu Zgromadzenia Narodowego, dla osób niebędących parlamentarzystami, wejście będzie możliwe tylko za okazaniem zaproszenia". Przez główne wejście do Sejmu wchodzić będą mogli tylko goście VIP zaproszeni na Galerię i zajmą tam co drugie miejsce. Dla pozostałych gości zostaną przygotowane dwie sale odsłuchowe: Sala Kolumnowa oraz sala nr 118.