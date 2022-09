Reparacje od Niemiec. Premier Morawiecki zapowiada ruch rządu ws. 6 bilionów zł

Premier odpowiedział także na pytanie, co będzie dalej się działo w związku z ogłoszonym raportem o stratach poniesionych przez Polskę. - Skierujemy notę dyplomatyczną do Niemiec. Wezwiemy ich do procesu negocjacji. Będziemy dochodzić tego na wszystkich możliwych forach, wszystkimi możliwymi ścieżkami. Będziemy też w najbliższych miesiącach, kwartałach, latach bardzo mocno nagłaśniać cały raport i wszystko, co się tam znajduje - zapowiedział.