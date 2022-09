Niemieckie media o Kaczyńskim. "Cyniczna gra"

PiS walczy o trzecią kadencję

Podobnego zdania jest autor, którego tekst pojawił się na łamach "Der Spiegel". "PiS w 2023 będzie walczyło o trzecią kadencję. Dawne antyniemieckie odruchy w nowych szatach mogą odegrać pewną rolę" - uważa Jan Puhl. Puhl odnosi się też do kwoty, którą żądają polskie władze - według niego 1,3 bln euro to "fantazja". Wylicza, że z tytułu reparacji na jednego polaka przypadałoby po 34 tysiące euro. "Te pieniądze nigdy nie popłyną, ale rządowi (polskiemu) nie o to chodzi" - pisze.