Reparacje. Były polityk Porozumienia Centrum zdradza kulisy rozmów Kaczyńskiego z Niemcami

Z badań wiemy, że ponad 90 proc. wyborców PiS popiera to, że Polska powinna otrzymać reparacje od Niemiec. Ta sprawa zatem konsoliduje elektorat. Co więcej, temat reparacji ważny jest dla ponad 20 proc. wyborców opozycji. A jeśli weźmiemy ogół Polaków - to jest to ponad połowa. A to więcej niż baza wyborcza PiS. Kaczyński zatem, powracając do tematu reparacji, nie może stracić. Może tylko zyskać.