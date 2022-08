Niemcy głównym motywem powrotu Kaczyńskiego. Prezes PiS rusza z przesłaniem o reparacjach

Politycy PiS wskazują, że jest to taktyka skuteczna, bo niektóre sondaże wskazują, że stosunek wyborców do UE nie jest tak jednoznaczny, jak się wydaje. Przywoływany przez przedstawicieli obozu władzy jest w tym kontekście sondaż Social Changes dla wPolityce.pl, który wskazuje, że prawie połowa Polaków nie chce, by Polska rezygnowała z części suwerenności w zamian za uzyskanie pieniędzy z KPO.