Miliardy euro z KPO przepadną? "Skarga przeciw KE może mieć poważne konsekwencje dla Polski"

"To, co brzmi jak formalistyczne przepychanki prawników, może mieć potężne konsekwencje, zwłaszcza dla Polski. Skarga czterech organizacji może doprowadzić do tego, że 36 miliardów euro, przewidzianych dla Polski w Funduszu Odbudowy i Rozwoju, może nie zostać wypłaconych". Jak czytamy, dla rządzącego w Polsce PiS-u, nękanego rosnącymi cenami węgla i inflacją, byłoby to poważnym obciążeniem przed przyszłorocznymi wyborami.