Tym statkiem wpłyną politycy na przekop? Zwykli żeglarze już się nie zmieszczą

Co wiadomo o Zodiaku II, który pojawi się w dniu otwarcia? Statek ma 60 metrów długości, 12,8 metra szerokości, zanurzenie 3,5 metra. Akurat mieści się w śluzie kanału żeglugowego mającej 200 metrów długości, 25 metrów szerokości i 6,5 metra głębokości. Zbudowano go w 2020 roku jako statek wielozadaniowy urzędu morskiego. Wyposażono go w instalacje do usuwania zanieczyszczeń olejowych, gaszenia pożarów na innych jednostkach pływających, łódź hydrograficzną, sondy oraz pojazd do prac podwodnych.