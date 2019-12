Reforma systemu sprawiedliwości. Protesty sędziów w Poznaniu. Utworzono "łańcuch światła"

- Dzisiaj mam ze sobą togę i mogę dostać za to zarzuty dyscyplinarne, chociaż nie robię niczego złego. My, sędziowie, musimy reagować i mówić prawdę - mówił sędzia Bartłomiej Starosta z Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Na pl. Mickiewicza w Poznaniu ponownie utworzono "Łańcuch Światła".

Wtórował mu także sędzia Bartłomiej Starosta. - Musimy być odważni, wydając wyroki. Dzisiaj mam ze sobą togę i myślę, że mogę dostać za to zarzuty dyscyplinarne, chociaż nie robię niczego złego. Chcę pokazać, że jestem wśród obywateli. My, sędziowie, musimy reagować i mówić prawdę. Politycy próbują zamknąć nam buzie, pozwalają sobie na coraz więcej, ale my im na to nie pozwolimy - zapowiadał sędzia z Sądu Rejonowego w Sulęcinie.