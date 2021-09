Reforma sądownictwa i polityka klimatyczna. Patryk Jaki o priorytetach Solidarnej Polski

Czy wyrzucenie z rządu Jarosława Gowina to szansa na pozyskanie kolejnego resortu przez Solidarną Polskę? W programie "Newsroom WP" europoseł Patryk Jaki podkreślał, że dla Solidarnej Polski najważniejsze jest to, jaki program Zjednoczona Prawica realizować będzie po wakacjach. - Chcielibyśmy wrócić do reformy wymiaru sprawiedliwości, która ciągle leży w szufladach. Zależy nam również na zmianie polityki klimatycznej - zapowiedział. Zdaniem polityka przez niemądre decyzje Unii Europejskiej ludziom ciągle rosną rachunki i rosnąć będą. - Terapia szokowa, którą przygotował Frans Timmermans doprowadzi do uszczuplenia majątku Polaków, a to nie jest konieczne, aby skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną. Potrzebna nam dziś Polska solidarna i zielona - dodał Patryk Jaki.