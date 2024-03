Referendum ws. aborcji. Hołownia: jedyna droga

Hołownia ocenił, że tylko referendum może być skuteczną metodą na "ratowanie polskich kobiet tu i teraz", zwłaszcza przy obecnym prezydencie i Sejmie. - Referendum jest jedyną skuteczną metodą. Zrobiliśmy analizy, z których wynika, że prezydent nie może go zawetować. To jest jedyna droga do tego, żeby to prawo zostało zmienione - oznajmił.