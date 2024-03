Rolnicy zablokowali autobusy do Ukrainy. Jest komunikat MSWiA

Wcześniej do sytuacji odniósł się wicepremier i minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow. "Niecałe 10 dni temu polska policja twierdziła, że autobusy pasażerskie przekraczają granicę bez przeszkód. Co widzimy dzisiaj? Strajkujący blokują ruch na drodze przed przejściem granicznym w Medyce, sąsiadującym z ukraińskim przejściem granicznym w Szeginie. Planują przepuszczać jeden autobus co dwie godziny, zarówno w celu wjazdu, jak i wyjazdu z Ukrainy. Nie wiadomo jeszcze, jak długo ta kategoria ruchu będzie zablokowana" - czytamy we wpisie na platformie X.