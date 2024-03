"Maryjo, tobie zawierzamy wszystkie sprawy". Czara goryczy się przelała

Rolnicy w Łodzi zablokowali skrzyżowanie ulic Aleksandrowskiej i Szczecińskiej w Łodzi. - Będziemy tu stać od 10 do 19 i nie przepuszczamy nikogo. Wyjątkiem będą przyjazdy uprzywilejowane, takie jak karetka czy straż pożarna. Wiem, że to utrudnia życie mieszkańcom, ale my jesteśmy w kropce - zapowiedział przewodniczący strajkujących.