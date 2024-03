Kto jest odpowiedzialny za falę protestów? Polacy wskazują winnych

Przypomnijmy, że europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw, które mają skierować Unię Europejską na drogę transformacji ekologicznej. Wszystko po to, aby do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Pakiet obejmuje inicjatywy w dziedzinie klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, zrównoważonego finansowania. Nakłada on też wiele zobowiązań na rolników.