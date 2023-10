Referendum 2023. Pytania. Jak brzmią? Zostaną zadane 15 października

Czy wyborcy będą musieli odpowiedzieć na pytania w referendum?

Co ważne, zarówno udział w referendum, jak i w wyborach do Sejmu oraz Senatu, jest dobrowolny. Oznacza to, że wyborcy mogą odmówić udziału w głosowaniu lub głosowaniach, odmawiając przyjęcia wybranej karty lub kart wyborczych, lub kart referendalnych.