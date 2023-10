Czy udział w referendum jest obowiązkowy? Głosowanie coraz bliżej

Referendum 2023. Czy jest obowiązkowe?

Zarówno udział w referendum, jak i w wyborach parlamentarnych, nie jest obowiązkowy. To przywilej obywateli posiadających czynne prawo wyborcze. Oznacza to również, że osoby, które 15 października udadzą się do lokali wyborczych, mogą odmówić udziału w głosowaniu do Sejmu, Senatu lub referendum, pobierając karty wyłącznie dla tych głosowań (lub tego głosowania), w których chcą uczestniczyć.