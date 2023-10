Referendum 2023. Jak oddać ważny głos?

Inne będą natomiast karty do głosowania - osoby, które 15 października zdecydują się na wzięcie udziału we wszystkich, odbywających się tego dnia, otrzymają trzy arkusze - jeden z kandydatami do Sejmu, jeden - do Senatu oraz jedną kartę dotyczącą referendum. Co ważne, wyborcy nie mają obowiązku do udziału w żadnym z głosowań - przystępują do nich dobrowolnie. Głosowanie w referendum odbędzie się w godzinach otwarcia lokali wyborczych, czyli od 7:00 do 15:00.