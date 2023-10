Referendum 2023. Czy kartę referendalną można zniszczyć lub wynieść z lokalu wyborczego?

Jak wskazuje, "kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum (...) niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły, lub inne dokumenty wyborcze albo referendalne (...) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Jak w artykule na ten temat wyjaśnia Gazeta Wyborcza, takie zachowania były już karane przez sądy.