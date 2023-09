Reakcja rządu PiS na niemieckie kontrole. "Sytuacja jest napięta"

- Jeśli Niemcy chcą bronić dostępu do swojego kraju poprzez jakieś kontrole, to nie z kierunku białoruskiego przez granicę z Polską, ale z kierunku bałkańskiego, głównie z Serbii, przez Węgry, Słowację, czasem przez Czechy, Austrię, zdarza się, że i przez Polskę, ale my mamy szczelne granice - przekonuje wysoko postawiony urzędnik MSWiA.